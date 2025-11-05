Haberler

Silopi'de 'Yeşil Silopi Projesi' ile 22 Bin Fidan Dikilecek

Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde başlatılan 'Yeşil Silopi Projesi' kapsamında bu ay 22 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Proje, kamu kurum bahçelerinin ağaçlandırılması ve Nasırağa Tepesi'nde 10 hektarlık ormanlık alan oluşturulması için yürütülüyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamsında bu ay 22 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Kaymakamlık öncülüğünde başlatılan "Yeşil Silopi Projesi" kapsamında kamu kurum bahçelerinin ağaçlandırılması ve Nasırağa Tepesi'nde 10 hektarda ormanlık alan oluşturulması için çalışmalar yürütülüyor.

Kaymakam Çağlar Partal başkanlığında, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, Çalışkan Belediye Başkanı Nadir Tosun, Görümlü Belediye Başkanı Şükrü Bakış ve kurum müdürlerinin katılımıyla Kaymakamlıkta projenin görüşüldüğü toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Partal, yeşil alanları artırmak ve ilçeyi ağaçlandırmak için kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirtti.

Projenin iki ayağı olduğunu belirten Partal, "İlçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bahçelerini, yerleşkelerinde uygun olan alanları yoğun bir şekilde ağaçlandıracağız. Her ağacı personelimize zimmetleyeceğiz." dedi.

Projenin ikinci ayağını ise Silopi merkezde bulunan ve şehre hakim bir noktada yer alan Nasırağa Tepesi'ndeki çalışmaların oluşturduğunu dile getiren Partal, "Nasırağa Tepesi'nde 10 hektarlık alanı ormanlık alan olarak tahsis ediyoruz. Silopi'ye güzel bir yeşil alan kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Partal, kasım ayı bitmeden toplamda 22 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, fidan dikimi için yürütülecek çalışmalarda tüm kurumların ve vatandaşların işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu, ilçe ve belde belediyelerinin, ağaçların bakımı ve sulanması konusunda önemli görevler üstleneceğini ifade etti.

Nasırağa Tepesi'ndeki arazinin işlenmesi, teras ve çukur açma işlemlerini Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin üstlendiğini aktaran Partal, fidan temininin ise Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacağını kaydetti.

Bölgede yazın sıcaklığın yüksek olduğunu, yaz mevsiminin uzun sürdüğünü belirten Partal, "Diktiğimiz ağaçların bir kısmı kuruyabilir ancak sonunda tutan ve yeşeren ağaçların çok daha fazla olacağına inanıyoruz. İklime uygun türleri seçerek, dikim sonrasında özellikle sıcak dönemlerde düzenli sulama yapacağız. Sürece destek olan belediye başkanlarına, Orman İşletme Müdürlüğüne ve Dicle Elektrik'e teşekkür ediyoruz. Tüm Silopilileri yeşil seferberliğe katılmaya davet ediyoruz. 'Yeşil Silopi' hayali vatandaşlarımızın bu projeyi sahiplenmesiyle gerçeğe dönüşecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
