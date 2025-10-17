Haberler

Silopi'de Yeni Okul Yapımı İçin Yer Tespiti Yapıldı

Silopi'de Yeni Okul Yapımı İçin Yer Tespiti Yapıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yeni okul yapımı için yer tespit çalışmaları başladı. Yetkililer, güvenli alanları belirlemek amacıyla ön inceleme gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yeni okul yapımı için yer tespit çalışması gerçekleştirildi.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, yeni okul yapımı için kullanılabilecek yerlerde ön inceleme yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, yeni okullar için en uygun ve güvenli alanları belirlemek amacıyla kurumlarla koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ön çalışmanın 2026 yılında yapılacak yatırımlar için büyük önem taşıdığını kaydetti.

