Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 29 yaşındaki Gülizar Yıldız, lokanta birlikte çalıştığı erkek tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alınırken, genç kadından geriye yalnızca düğün görüntüleri kaldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gülizar Yıldız (29), çalıştığı lokantada erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alınırken, Gülizar'dan geriye bir düğünde çekilmiş görüntüleri kaldı.

GENÇ KADIN, İŞ ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesinde İpekyolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından çıkan tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç kadın, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli R.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gülizar'dan geriye ise bir düğünde çekilmiş görüntüleri kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBerkkk Yılmaz:

Kadın olmak bu kadar zor olmamalı .Bu kaçıncı kadın cinayeti.Neden hala caydırıcı önlemler alınamıyor.Kac kadın daha ölmeli.

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