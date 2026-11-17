Silopi'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu şarampole devrildi, sürücü kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu şarampole devrildi. Araçtan çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Y. yönetimindeki Cudi Dağı'nda yer alan bir işletmeye ait 73 ABA 397 plakalı hafriyat kamyonu, Çalışkan beldesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mehmet Y. ekiplerce araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA