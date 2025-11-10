Silopi'de İş Kazası: Cemal Cengiz Hayatını Kaybetti
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir iş kazası sonucu yaralanan Cemal Cengiz, 5 gün süren yaşam mücadelesinin ardından kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KURTARILAMADI
Şırnak'ın Silopi ilçesinde TIR'daki yakıt tankı indirilirken vincin halatının kopması sonucu yaralanıp, hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden Cemal Cengiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Cengiz'in cansız bedeni, morga kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel