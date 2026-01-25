Haberler

Silivri ve Avcılar'da deniz metrelerce çekildi

Silivri ve Avcılar'da deniz metrelerce çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri'de deniz, yaklaşık 200 metre geri çekilirken, Avcılar'da bu mesafe 15 metre olarak kaydedildi. Deniz suyunun çekilmesi nedeniyle sahilde adacıklar oluştu ve bazı balıkçı tekneleri açığa demirlemek zorunda kaldı. Yerel halk, bu durumu iklim değişikliği ve doğal gel-git olayları ile ilişkilendiriyor.

Silivri'de deniz yaklaşık 200 metre, Avcılar'da ise 15 metre çekildi. Silivri sahilinde adacıklar oluşurken, bazı balıkçı tekneleri karaya oturmamak için açıklara demirlemek zorunda kaldı.

Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mustafa Oğuzhan Sokak mevkiinde denizin geri çekilmesiyle birlikte deniz tabanı ortaya çıktı, bazı bölgelerde kum adacıkları oluştu. Denizin çekildiğini görenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

GIRGIR TEKNELERİ AÇIĞA DEMİRLEDİ

Deniz suyunun çekilmesi balıkçıları da etkiledi. Limandaki bazı gırgır teknelerinin karaya oturmamak için açığa demirlediği görüldü. Bazı gırgır gemilerinin ise balık avlamak için limandan çıkarken zorlandığı, küçük balıkçı teknelerinin halatlarla çekilerek çıkarıldığı öğrenildi.

'TAHMİNEN 200-250 METRE KADAR ÇEKİLDİ'

Sahilde yürüyüş yapan Emirhan Yıldız, "Silivrililer burayı bilir, burası her sene çekilen bir yer. Depremle alakalı düşünenler var ama biz bunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü her sene oluyor. Bilim insanları daha iyi bilir ama bizim bildiğimiz kadarıyla her sene burada böyle oluyor. Tahminen 200-250 metre kadar çekildi" dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Agim Gavri ise, "Herhalde iklim değişikliğinden olduğunu düşünüyoruz. Bazı zamanlar burası deniz çekilerek bomboş oluyor. Tahminen 150-200 metre çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

AVCILAR'DA YAKLAŞIK 15 METRE ÇEKİLDİ

Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde de denizin yaklaşık 15 metre çekildiği görüldü. Yaz aylarında plaj olarak kullanılan alanda denizin geri çekilmesiyle kumsal alanın büyüdüğü görüldü. İlçe sakinleri, Avcılar sahilinde daha önce de benzer çekilmeler yaşandığını ve bunun doğal bir gel-git olayı olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar

Vahşetin görüntüleri! Parçaladıkları kadını çöpe böyle atmışlar
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
ICE karşıtı protestolarda şoke eden iddia: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

Protestolarda, polisin parmağını ısırarak kopardı
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi