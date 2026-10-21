Silivri'de tutuklu Can Atalay, Halk TV emekçileriyle dayanışma mesajı paylaştı

(ANKARA) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Can Atalay, "Halk TV ve Halk TV emekçilerinin yanındayız, Halk TV ile dayanışmadayız" ifadesini kullandı.

Can Atalay'ın mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Atalay, mesajında şunları kaydetti:

"Yurttaşlar; Anayasa ve yasalar yok sayılarak her türlü keyfi uygulama ve baskı yapılsa da biz her durumda Anayasa'yı ve yasaları hatırlatmak ve savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Anayasa madde 28: Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Anayasa madde 30: 'Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz' der. Madde 30, basılı, görsel her türlü basın faaliyetinin sürdürüldüğü araç ve ortamı yasak kapsamında görür. Maddenin emri olan yasak, mutlak bir yasaktır. Yasağa uymamak Anayasa'ya uymamaktır.

TELE1'den başlayarak Halk TV'yle devam eden 'basın araçlarının' müsaderesi yasalara aykırıdır. Halk TV ve Halk TV emekçilerinin yanındayız, Halk TV ile dayanışmadayız. Anayasa ve yasaların uygulandığı günlere dayanışmayla ulaşacağız."

Kaynak: ANKA