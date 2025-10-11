Haberler

Silivri'de Toprak Kayması: Kaya Parçaları Çay Bahçesine Düştü

Güncelleme:
Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymasında, 40 metre yükseklikten kopan kaya parçaları bir çay bahçesine düştü. Olayda 7 kişi tehlike atlattı, park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

SİLİVRİ'de, toprak kaymasının ardından 40 metre yükseklikten kopan kaya parçaları, çay bahçesine düştü. Bu sırada çay bahçesinde oturanlar tehlike atlattı, park halindeki otomobil ise hasar gördü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi Yarlar mevkisinde bulunan kayalıklarda meydana geldi. Çay bahçesinin yanında bulunan alanda toprak kayması yaşandı. Bu sırda 40 metre yükseklikten kaya parçaları sahil yoluna düştü. Olay anında çay bahçesinde oturan 1'i çocuk 7 kişi tehlike atlattı. Park halinde olan bir otomobilde hasar oluştu. Olaydan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
