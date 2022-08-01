SİLİVRİ'DE LASTİĞİ PATLAYAN HAFRİYAT KAMYONU VİYADÜKTEN DÜŞTÜ SİLİVRİ'de seyir halinde lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten aşağı düştü. SİLİVRİ'de seyir halinde lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten aşağı düştü. Kazada hafriyat kamyonu şoförü yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu kova deresi viyadüğünde meydana geldi. 34 ZK 6077 plakalı hafriyat kamyonunun lastiği seyir halindeyken patladı. Lastik patlamasından dolayı şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel TEM Otoyolu Güncel Haberler

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