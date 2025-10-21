Haberler

Silivri'de Genç Adamın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Silivri'de sabah saatlerinde bir kişi sahilde hareketsiz bulundu. Yapılan kontrollerde 23 yaşındaki Mustafa Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm sebebi otopsi sonrası netleşecek.

SİLİVRİ'de bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler ekiplere haber verdi. Adrese gelen ekiplerin kontrollerinde Mustafa Özcan (23)'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi Boşnak Bahçe Mevkii Sahil Bölgesi'nde meydana geldi. Mustafa Özcan'ın hareketsiz şekilde yattığını farkeden çevredekiler ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sahilde hareketsiz bir şekilde yatarak bulunan Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. Öte yandan Mustafa Özcan'ın adliye personeli olduğu ve Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördüğü öğrenildi.

