Silifke'de Otluk Alanda Yangın Söndürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde, Yeni Mahalle Becili mevkisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle Becili mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
