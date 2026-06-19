Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte operasyonun perde arkası

Mersin'in Silifke ilçesinde CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonun ardından soruşturmanın nasıl başladığı ve hangi iddialar üzerine yürütüldüğü ortaya çıktı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, elektronik posta yoluyla yapılan bir ihbar üzerine başlatıldığı öğrenildi.

İHBARDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR YER ALDI

İhbarda, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yönetici pozisyonunda bulunduğu öne sürülen bir yapı aracılığıyla belediyenin bazı faaliyetlerinde usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi.

Dosyaya giren ihbar metninde, belediye tarafından düzenlenen festivallerde Erman Fatih Kirişçi'nin kendisine ait olduğu belirtilen farklı şirketlerle ihalelere katıldığı, aynı organizasyonlarda birden fazla şirket üzerinden ihale aldığı ve festival süreçlerinde mali usulsüzlükler yaşandığı öne sürüldü.

İMAR İŞLEMLERİ DE SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturmada yer alan bir diğer iddia ise belediyedeki imar işlemlerine ilişkin oldu.

İhbarda, Belediye İmar Müdürü Şeyma Savar Demren'in bazı işlemleri geciktirdiği, taleplerin karşılanması için vatandaşlardan haksız menfaat istendiği ve para transferlerinin kardeşi Hasan Devrim Savar'ın hesapları üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

BELEDİYE ALIMLARI MERCEK ALTINDA

Dosyada ayrıca Mustafa Turgut'un akrabaları olduğu belirtilen bazı kişilerin belediyeye yüksek fiyatlarla yiyecek, içecek, gıda ve zirai ürün temin ettiği, elde edilen gelirlerin belediye yöneticilerine aktarıldığı iddiaları da yer aldı.

Bunun yanı sıra matbaa, organizasyon ve araç kiralama ihaleleriyle ilgili para hareketleri ve ihale süreçleri de soruşturma kapsamına alındı.

Silifke Belediyesi’nden matbaa ihalesini alan BCA Organizasyon isimli şirketin Mustafa Turgut’un talimatıyla kurulduğu, 18 Aralık 2025 tarihinde Mersin il merkezinde bulunan BCA Organizasyon isimli firmadan kutu alınarak 600 bin TL tutarındaki paranın Silifke Belediyesi Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz’e teslim edildiği, Erdoğan Gürbüz’ün 19 Aralık 2025 tarihinde belediyeye gelerek söz konusu parayı Ersin Servi’ye verdiği iddia edildi.

TEKNİK TAKİP VE MALİ İNCELEMELER YAPILDI

Soruşturma sürecinde tanık ve şüpheli ifadelerinin yanı sıra HTS ve PTS kayıtları, banka hesap hareketleri, teknik incelemeler ve kurum kayıtlarının birlikte değerlendirildiği öğrenildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda 19 Haziran 2026 tarihinde operasyon kararı verildi.

BAŞKAN DAHİL 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belediye binası ve çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin ise arandığı bildirildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturmanın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları kapsamında çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, belediyedeki ihale süreçleri, doğrudan temin işlemleri, festival organizasyonları, reklam ve matbaa hizmetleri ile çeşitli alım faaliyetlerine ilişkin iddiaların detaylı şekilde incelendiğini bildirdi.

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Kaynak: Haberler.com