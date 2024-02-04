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Şili'deki orman yangınlarında ölü sayısı 51'e yükseldi

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Şili'nin orta ve güney kesiminde çıkan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükseldi. Orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edilen ülkede Devlet Başkanı Gabriel Boric, ölü sayısının artacağı konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan yangın nedeniyle birçok yerleşim birimi tahliye edilirken şu ana kadar yaklaşık 1100 ev hasar gördü.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

CNN'in haberine göre, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, koşullar göz önüne alındığında yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının artacağını söyledi. Yangınlardan etkilenen bölgelere askeri birliklerin konuşlandırılacağını ifade eden Boric, ihtiyaç olan tüm kaynakların hazır bulundurulacağını belirtti.

Şili'deki orman yangınlarında ölü sayısı 51'e yükseldi

51 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Carolina Toha da itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetti. Şilili yetkililer, orman yangınlarının Valparaiso ile Marga Marga bölgelerinde devam ettiği bilgisini paylaşarak, ölü sayısının 51'e çıktığını bildirdi. Yetkililer, Valparaiso'daki orman yangınlarında yaklaşık 1100 evin hasar gördüğünü aktardı.

Şili'deki orman yangınlarında ölü sayısı 51'e yükseldi

YERLEŞİM BİRİMLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Şili basınında çıkan haberde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı belirtilmişti. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

Şili'deki orman yangınlarında ölü sayısı 51'e yükseldi

OHAL İLAN EDİLDİ

Devlet Başkanı Boric, X sosyal medya hesabından, orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı Toha da bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Güney Amerika Valparaiso Şili Uluslararası Çevre Güvenlik Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Malatyalı:

Sadece ŞİLİ değil dünya kaybediyor. Güzelim ormanlar bitiyor. Nefes bitiyor.

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