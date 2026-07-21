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Şili Zorlu Kış Koşulları Nedeniyle Halk Sağlığı Uyarısı Yayımladı

Şili Zorlu Kış Koşulları Nedeniyle Halk Sağlığı Uyarısı Yayımladı
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Şili Sağlık Bakanlığı, kış fırtınası sonrası kuzey bölgeleri için halk sağlığı uyarısı yayımladı. En az 10 kişi hayatını kaybetti, olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer su kesintisi ve altyapı hasarına karşı önlem alıyor.

SANTİAGO, 21 Temmuz (Xinhua) -- Şili Sağlık Bakanlığı, Güney Yarımküre'de solunum yolu hastalığı riskinin kış mevsiminde arttığına dikkat çekerek, ülkenin kuzey bölgeleri için halk sağlığı uyarısı yayımladı.

Şili Sağlık Bakanı May Chomali ülkede etkili olan ölümcül kış fırtınasının ardından pazartesi günü yaptığı açıklamada, halk sağlığını korumak amacıyla geniş çaplı hepatit A aşılaması gibi "önleyici tedbirler" aldıklarını bildirdi.

Geçen haftadan bu yana ülkenin kuzeyindeki Atacama ve Coquimbo bölgelerinde şiddetli yağışlar etkili oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Maximo Pavez, "Bölge normalde bir ayda alacağı yağışı, bir saat içinde aldı" dedi. Yağışlar nedeniyle en az 10 kişi yaşamını yitirirken, olağanüstü hal ilan edildi.

İçme suyuna erişimin kesilmesi, sular altında kalan yerleşim yerlerinin dış dünyayla bağının kopması ve ilaç dağıtımının aksaması gibi sağlık risklerinden endişe ediliyor.

Chomali ayrıca yayımlanan uyarının, hasar gören hastane altyapısının hızla onarılmasına imkan tanıyacağını ve yetkililere, uzak bölgelerde yerel imkanlarla tedavi edilemeyen hastaların naklinin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi gibi kolaylıklar sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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