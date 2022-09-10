Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
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Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da öğrencilerin eğitim alanında iyileştirme talebiyle düzenledikleri hükümet karşıtı gösteriler, dördüncü gününde devam ediyor.
Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da öğrencilerin eğitim alanında iyileştirme talebiyle düzenledikleri hükümet karşıtı gösteriler, dördüncü gününde devam ediyor. Güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulundu.
Kaynak: AA / Ailen Diaz Escobar - Güncel