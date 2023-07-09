Şile'de selde mahsur kalan 2 kişi helikopter yardımıyla kurtarıldı
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Şile'de yaşanan selde mahsur kalan 2 kişi helikopter yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları dronla havadan görüntülendi. Tarım alanları su altında kalırken, can kaybı yaşanmadı.
Şile'de selde mahsur kalan 2 kişi helikopter yardımıyla kurtarıldı
Şile'de mahsur kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
İSTANBUL - Şile'de yağmur sonrası yaşanan selde mahsur kalan 2 kişi helikopter yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları dronla havadan görüntülendi.
Şile Hacıllı deresinde, aşırı yağan yağmur sonrası köprünün altı tıkandı. Yağmur sularının yükselmesiyle de kamp yaparken mahsur kalan 2 kişi helikopter yardımıyla kurtarıldı. Kamp yapan 2 kişi yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bir ağaca çıktı. Mahsur kalanları kurtarmak için Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri operasyon yaptı. Ağaçtaki 2 kişi helikoptere bölgeden alınarak çıkarıldı. Tarım alanları su altın kalırken, kurtarma çalışmaları dronla havadan görüntülendi.
"Can kaybı yok, 2 kişi kurtarıldı"
Hacılı köyü muhtarı Hüseyin Sarı, " İzmit tarafından gelen yağmur sularının yükselmesiyle sabah saatlerinde sel bastı. Baraka'da bulunan 2 kişi ağaçlara çıktı. İtfaiye ekipleri ve helikopter yardımıyla kurtarıldı. Can kaybı yok çok şükür." diye konuştu.