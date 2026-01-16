Haberler

ŞİLE'DE İŞÇİ KONTEYNERİNDE YANGIN: 1 ÖLÜ

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şile'de bir inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirirken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

ŞİLE'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, öğle saatlerinde Ahmetli Mahallesi Kumbaba Caddesi'nde bulunan bir şantiye alanındaki işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek konteyneri sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangın sırasında içeride bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve incelemeler için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de
Fenerbahçe'de uçak N'Golo Kante için kalktı

Uçak kalktı! Dünyaca ünlü süperstarı Türkiye'ye getirecekler
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu

1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda
İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de
Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu

İhbara giden ekipler kan donduran manzarayla karşılaştı
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu

Trump'ın en büyük hayalini gerçekleştiren isme bir bakın