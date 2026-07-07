Haberler

Şile'de yasağa rağmen denize girip boğulan kişinin cesedi 2 gün sonra bulundu

Şile'de yasağa rağmen denize girip boğulan kişinin cesedi 2 gün sonra bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle yasak bölgelerde denize giren üç kişi boğuldu. Ahmet Can Yavuz ve İsa Bodur'un cansız bedenlerine 5 Temmuz'da, kayıp Umut Gümüş'ün cesedine ise bugün ulaşıldı.

ŞİLE'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen iki ayrı noktada denize giren üç kişi akıntıya kapıldı. Suda boğulan Ahmet Can Yavuz (24) ve İsa Bodur'un (42) cansız bedenlerine 5 Temmuz günü ulaşılırken, kayıp olarak aranan Umut Gümüş'ün (25) cesedi ise bugün öğle saatlerinde denizde bulundu. Gümüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şile Kaymakamlığı, 5 Temmuz saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı. Yasağın ardından Sofular Mağarası mevkisinde denize giren İsa Bodur'un (42) suda kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Bu sırada Akçakese Köy Ağzı mevkisinden de 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını denizden ve havadan sürdürdü. Akçakese Sahili'nde denize giren Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş (25) için yürütülen çalışmalarda Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine 5 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında ulaşıldı. Sahil Güvenlik botuyla Şile Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen Yavuz'un cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur'un cansız bedeni 5 Temmuz saat 21.15 sıralarında ekipler tarafından bulundu.

DENİZDE KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Suda kaybolan Umut Gümüş'ün cesedi bugün öğle saatlerinde ekipler tarafından denizde bulundu. Gümüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Beştepe'de Erdoğan ve Trump görüşmesi başladı
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı, işte ilk görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da! İşte ilk görüntüler
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

Karşılamada dikkat çeken diyalog! Uçağını işaret edip bunu söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin kaderini değiştirecek yüz milyonlarca dolarlık imza atıldı
AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı

AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'yı istifaya çağrısı
Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

Akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak
Yeniden tarih yazmak istiyor! Bu akşam iki muhteşem maç daha var

Yeniden tarih yazmak istiyor! Bu akşam iki muhteşem maç daha var
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek

Tarihi zirvede Haberler.com'a açıkladı: Hedefimiz ilk 10'a girmek
Zelenski'den NATO Zirvesi'nde kritik mesajlar: Ukrayna NATO'nun geleceğini parçası

Zelenski, Putin'e mesajını Ankara'dan verdi
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Yetkililer duygularını bir kenara bırakmalı

Çekya Lideri Pavel: Yetkililer duygularını bir kenara bırakmalı