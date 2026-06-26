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Şile Belediyesi'ne 3'üncü dalga operasyon! 16 kişi gözaltında

Şile Belediyesi'ne 3'üncü dalga operasyon! 16 kişi gözaltında Haber Videosunu İzle
Şile Belediyesi'ne 3'üncü dalga operasyon! 16 kişi gözaltında
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Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasına ilişkin bu sabah üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

  • Şile Belediyesi'ne yönelik üçüncü dalga operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
  • Soruşturma 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarına dayanıyor.
  • İlk dalga operasyonda Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 5 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi’ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Birinci ve ikinci dalga operasyonların ardından alınan etkin pişmanlık ifadeleri, bilgi sahibi beyanları, soruşturmada ele geçirilen ve rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüphelilerin cep telefonları üzerinde yapılan inceleme raporları, HTS kayıtları ile hesap hareketlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu 6 farklı eyleme ilişkin yeni delillere ulaşıldığı aktarıldı.

Haklarında makul suç şüphesi bulunan 18 şüpheli hakkında İstanbul ve İzmir'de toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Belediyeye yönelik ikinci dalga operasyonda ise 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMalatyalı:

Bulamamışlar. Arayın arayın olmayanı bulursunuz belki.

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