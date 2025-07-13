Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü! Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi

Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü! Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
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Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü! Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
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Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, belediyede hukuk işlerinden sorumlu avukat, yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında 20 bin euroyu rüşvet olarak aldığı esnada suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Şüpheli avukatın rüşvet pazarlıklarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 10 Temmuz'da Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından operasyon düzenlendi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. T

RÜŞVETE SUÇÜSTÜ

anık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, Belediye içerisinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, 'başkanın ricası', 'yardım' ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları kaydedildi. Operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat A.Ş., yapı ruhsatlarının verilmesi karışığında 20 bin euroyurüşvet olarak aldığı esnada hakkında suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

"RÜŞVETE SAVCILIK MAKAMINDA CEVAP VERMEK İSTİYORUM"

Şüpheli avukat A. Ş.'nin alınan ifadesinde, 'Şile Belediyesi ile 2025 yılı Mart ayında Avukatlık danışmanlık sözleşmesi yaparak bu kapsamda Belediye Zabıta Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü ile alakalı hukuki bir soru sorulduğunda bunların muhatabı olarak sorulara cevap vermede görevliyim. Rüşvet konusunda ise avukatlık kanunu 58.maddesini gerekçe göstererek bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum' dedi.

"BAŞKAN OLARAK TABİR EDİLEN KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Göreve geldiğimde yetkileri yardımcılarıma devrettim, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgim bulunmuyor. Bazı bölümlerde beyanlarda başkan olarak tabir edilen kişi ben değilim. Belediye Başkan Yardımcısı T.T.Ö'dür" dedi.,

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMaslan:

Noldu? Tiyatro, kumpas, Akp operasyonu diyen terlikçilerden ses yok?

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Haber YorumlarıMr.Kurdullah:

Ne zorba bi yönetimimiz var be. Terörü bırakmış rüşvetçilerin peşine düşmüş

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Haber Yorumlarıayşe gül:

Bu yeni bir şey değil. 100 yıldır çalıyorlar zaten. Son 10 yılda da AKP hırsız argumaniyla belediyeleri ele geçirip büyük vurgunu yaptilar. Halk aslında en başından tabloyu çizmişti "AKP çalıyorsa çalışıyor da". CHP hem çalışmıyor hem çalıyor hayat onlara güzel"di". Şükür araba balkabağına dönüştü ...

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bunu izliyorlar ve hala kumpas diyorlar. Sizlerin gözü kör, kulağı sagır olmus. Tam helal olacak kesimsiniz ama bizlere yazık

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