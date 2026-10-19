Şile Belediyesi davasında tutuksuz sanık Durmuş, 30 bin dolarlık iddiayı anlattı

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Durmuş Gümüş, 2024'teki yerel seçimlerin ardından mayıs ayında belediyede göreve başladığını ve ağustos ayında görevinden ayrıldığını söyledi.

İmar işlerinden sorumlu başkan danışmanı olarak maaşlı çalıştığını, herhangi bir idari yetkisinin bulunmadığını öne süren Gümüş, "Bana 3 eylem isnat ediliyor ancak söz konusu tarihlerde ben orada değildim. Belediye personelinin değişmeye başlaması ve yönetimle yaşadığımız anlaşmazlıklar nedeniyle istifa ettim. İstifa dilekçemi de sosyal medya hesabımdan zehir zemberek bir açıklamayla paylaştım." beyanında bulundu.

Gümüş, otel ruhsatına ilişkin iddialara da değinerek, söz konusu binanın 2004 yılında inşa edildiğini, 2023 yılında satın alan kişinin ise burayı otele dönüştürmek istediğini anlattı.

Binada esaslı tadilat yapılması gerekirken basit tadilat izniyle işlem yapılmak istendiğini savunan Gümüş, "Bizden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı istediler. Ancak basit tadilat izniyle bu ruhsatın alınamayacağını kendilerine ilettik." ifadelerini kullandı.

Gümüş, görevinden ayrıldıktan sonra otele ruhsat verildiğini basında çıkan haberlerden öğrendiğini belirterek, haberlerin ardından Özgür Kabadayı'nın söz konusu ruhsatı iptal ettirdiğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının Oğuz Kaçmaz ile ilgili bilgisini sorması üzerine Gümüş, "Oğuz Kaçmaz gölge başkan gibiydi. Bütün yetkiler ondaydı dışarıdan gördüğümüz kadarıyla. Benim istifa etmemde onun da etkisi vardır." dedi.

Gümüş, iddianamede bilgi sahibi olarak yer alan İ.Ö'den 35 bin dolar para istendiği iddiasının sorulması üzerine, "İ.Ö. ile görüşmelerimiz sonrasında tekrar karşılaştık. Ben ayaküstü projeyi ne yaptığını sordum, o da bana 'Ben işimi başka şekilde hallediyorum.' dedi. Sonrasında benim belediyeden ayrıldığım dönemde kendisiyle mesajlaşırken para talep etme dedikodularının konuşulduğunu söyledim. Oda bana Oğuz Kaçmaz'a 15 bin dolar verdiğini mesajda yazmıştı." yanıtını verdi.

Başkanın İ.Ö'nün doğrudan bu söylemini kendisine söyleyip söylemediğini sorması üzerine de Gümüş, "İ.Ö. ile ayrıldıktan sonra mesajlaşmamızda 'Yemin ederim Oğuz Kaçmaz'a 15 bin dolar verdim.' şeklinde whatsApptan yazdı. Bu konuşmayı da bilerek mesajlaşma üzerinden yaptım." şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanının savcılık ifadesinden bazı bölümleri hatırlatarak, buna ilişkin savunmasının olup olmadığını sorduğu Gümüş, "Oğuz Kaçmaz'ın para aldığı yönünde ifade vermedim. 2 milyon civarında masrafın birileri tarafından alındığını, karşılandığını duyduğumu söyledim. Şahit olmadım ama. Ben iddianamedeki eylemlerin yapılmasına dahil olmadım tam tersine yapılmaması için istifa ettim. Tüm belediye personelini karşıma aldım." yanıtını verdi.

"Oğuz Kaçmaz masaya vurarak 'Bu iş bugün bitecek.' dedi"

Tutuksuz sanık Vedat Vural Durmuş, kasım 2024'te belediyede başkan danışmanı olarak işe başladığını, Şubat 2025'in son haftasında ise işten çıkarıldığını belirterek, belediyede yalnızca kendisine tahsis edilen bir odanın bulunduğunu, makam aracının olmadığını söyledi.

Murat Delen'e ait bir yapı için iskan alınması gerektiğini, daha önce yapılan kontrollerde binanın çatısının mühürlendiğini aktaran Durmuş, A.A. ve Delen'i çağırarak çatının sökülüp uygun seviyeye indirilmesi gerektiğini bildirdiğini, Delen'in de bunu kabul ettiğini anlattı.

Durmuş, Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın yapıya iskan verilmesini istediğini ancak mevcut haliyle bunun mümkün olmadığını söylediğini savunarak, "Oğuz Kaçmaz odama baskın yapar gibi geldi, kavga ettik. Ben de 'Adam kabul ediyor, sana ne oluyor?' dedim. Oğuz Kaçmaz iskan verilmesini istiyordu. Ben belediyeden ayrıldıktan sonra çatının uygun seviyeye indirildiğini ve yapının iskan aldığını duydum." beyanında bulundu.

İskan talep edilen otele ilişkin Özgür Kabadayı'nın kendisinden inceleme yapmasını istediğini söyleyen Durmuş, dosyada yaptıkları incelemede çatıda mevzuata aykırılık tespit ettiklerini belirtti.

Sorunun çözümü için tadilat projesi hazırlayarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne gönderdiklerini, işletme sahibinin ruhsatı bir an önce almak istediğini anlatan Durmuş, savunmasına şöyle devam etti:

"Bu süreçte vatandaşlardan muvafakatname alınarak ruhsat verilmesi konusu gündeme geldi, biz de bunu kendi aramızda görüştük. Oğuz Kaçmaz masaya vurarak 'Bu iş bugün bitecek.' dedi. Aynı gün S.Ö'nün ekranına muvafakatnameye ilişkin yazı düştü. Daha sonra otele bu şekilde işletme ruhsatı verildi. Muvafakatname yazısı İBB'de ortaya çıkınca konu gündeme geldi ancak yazıyı kimin sızdırdığını bilmiyorum. Bunun sebebi de Oğuz Kaçmaz'ın bana söylediğine göre yaz festivaline sponsorluk adı altında yardım alınmasıydı."

Durmuş, iskan talep edilen yapıların önceki belediye yönetimi döneminde inşa edildiğini ve daha önce yapılan başvurulara rağmen iskan verilmediğini belirterek, iskan konusunun gündeme gelmesi üzerine A.A'nın kendilerine belediyeye para verildiğini söylediğini ancak miktar belirtmediğini aktardı.

Odasına gelen İ.Ö.'nün belediyenin 30 bin dolar aldığını söylediğini belirten Durmuş, bu durumu ilgili birim yöneticisine ilettiğinde ise parayı alan kişinin imar işlemini de yapması gerektiğini belirterek, dosyayı bir daha getirmemesini istediğini anlattı.

Oğuz Kaçmaz ve Özgür Kabadayı'nın da yer aldığı toplantıya çağrıldığını anlatan Durmuş, "Özgür Kabadayı buraya neden iskan verilmediğini sordu. Ben de buradan birilerinin 30 bin dolar para aldığını, Sinan Bey'in de parayı kim aldıysa iskanı onun vermesi gerektiği şeklindeki yanıtını kendisine söyledim. Oğuz Kaçmaz da 'Ben aldım.' dedi. Bunun üzerine Özgür Kabadayı bana 'Tamam abi, sen çıkabilirsin.' dedi. Ben de oradan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Durmuş, söz konusu toplantıdan kısa süre sonra işten ayrıldığını belirtti.

Abdulhamit Kanmaz'la Kartal Adliyesi nezarethanesinde arasında geçen konuşmaya da değinen Durmuş, "Abdulhamit Kanmaz, Kartal Adliyesi'nde nezarethanedeyken 1,5 milyon lirayı poşet içinde kendisine gelen bir kişiye verdiğini söyledi ama ben kime, ne için verildiğini bilmiyorum." dedi.

Sanık Durmuş'un savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Aranın ardından diğer sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

Kaynak: AA