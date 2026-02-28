Yaralı gittiği hastanede çelişkili ifadeler verdi, evinde ve otomobilde silah ile uyuşturucu ele geçirildi; 3 gözaltı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde silah yaralısı olarak gittiği hastanede çelişkili ifadeler verip, tedavi olmadan çıkan M.A.B.'nin evinde ve otomobilinde arama yapan polis, Uzi marka makineli tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı av tüfeği, silahlara ait mühimmat ve çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili M.A.B. ve evdeki babası ile eniştesi gözaltına alındı.

Gündüz saatlerinde tabancayla yaralanmış halde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen M.A.B.'nin, şüpheli ifadeleri polisi harekete geçirdi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.A.B.'nin hastane polisine tutarsız bilgiler verdiğini ve ardından tedaviyi reddedip hastaneden ayrıldığını belirledi. Olayın meydana geldiği ev tespit eden polis, adrese gitti. Evde yapılan aramada ruhsatsız Uzi marka makineli tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 6 tüfek şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 139 uyuşturucu hap, 30 gram esrar ve 63 bin TL ele geçirildi. Ayrıca M.A.B.'nin evin önündeki otomobilinde yapılan aramada ise 69 adet 9 mm çapında fişek, 1 Rambo bıçağı bulundu. Polis ekipleri, kazayla kendisini vurduğunu ileri süren M.A.B.'nin tedavi amaçlı başka bir hastaneye gittiğini belirledi. Tedavisinin ardından M.A.B. ile evde bulunan babası A.B. ve eniştesi Ö.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı