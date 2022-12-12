Silahlı soyguncu, ayakkabısından tespit edilip, yakalandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şapkasına atkı, yüzüne ise eşarp sarıp silahlı soygun girişiminde bulunan Y.A. (32) olay sırasında giydiği kırmızı, beyaz desenli ayakkabısından tespit edilerek yakalandı.

Olay, 25 Kasım günü saat 10.30 sıralarında Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için şapkasına atkı, yüzüne de eşarp saran kişi, markete girip, işletmeci Nusret Kırpık'a tabancasını doğrultu. Kasadaki paraları isteyen şüpheli, bu sırada tabancayla bir el ateş etti. Ne olduğunu anlamayan Kırpık, koltuğundan fırlayıp, kaçarken şüpheli da korkup, kaçtı. Şüpheli koşarak ara sokaklara girip, gözden kaybolurken, olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Nusret Kırpık'ın şikayeti üzerine Kadirli Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.