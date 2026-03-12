Haberler

Tekirdağ'da inşaatta çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeşin cenazesi Samsun'da defnedildi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden iki kardeş, Yusuf ve Hasan Çiğdem, memleketleri Samsun'un Vezirköprü ilçesinde defnedildi. Cenaze namazı Karkucak Mahallesi Camisi'nde kılındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi, memleketleri Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

Saray ilçesindeki silahla kavgada hayatını kaybeden Yusuf ve Hasan Çiğdem kardeşlerin cenazesi, işlemlerin ardından memleketleri Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.

Karkucak Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin cenazeleri, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkisindeki bir inşaat alanında dün çıkan silahlı kavgada Yusuf Çiğdem ve Hasan Çiğdem yaşamını yitirmiş, H.U. ve İ.U. ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
