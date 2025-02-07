Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
Ankara'da sahte içki bilançosu: 33 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki kabusu İstanbul'dan Ankara'ya sıçradı: 33 ölü var
Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi tarafından komşusuna bırakıldıktan sonra uğradığı cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek davasında karar açıklandı. Anne Bakiye Yeniçeri'ye 3 ayrı suçtan toplam 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan birine 14 yıl diğerine 7 yıl hapis cezası verilirken 2 sanık beraat etti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, annesi tarafından komşusuna bırakıldıktan sonra uğradığı cinsel istismar ve şiddet sonucu 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 3'üncü duruşması Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 09.30'da başladı. Sıla bebek davasında karar açıklandı.

ANNEYE 27 YIL 9 AY HAPİS

Mahkeme anne Bakiye Yeniçeri'yi (30) öldürme suçundan 24 yıl, suç delillerini karartmaktan 3 yıl, suçu bildirmeme suçundan ise 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan G.K. (15) cinsel istismar suçundan 7 yıl, K.A. (14) cinsel istismar suçundan 7 yıl ve öldürme suçundan 7 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıklar Kani. A. (33) ve Sanlı Ö. (58) ise beraat etti.

İSTENEN CEZALAR

Davanın sanıkları arasında yer alan Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri hakkında "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. için ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyordu. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için toplam 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.

SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEMİŞTİ

İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin çocuğunun bakım ve korunmasından sorumlu olduğu halde Sıla'yı şiddet ve cinsel istismara uğrayabileceği bir ortamda bırakması, suç delillerini gizleyerek kanlı bezi çöpe atması ve yetkililere bildirimde bulunmaması nedeniyle sorumluluk taşıdığı belirtildi. Kani A.'nın oğlu K.A. ve komşu çocuğu G.K.'nin istismar ve şiddet olaylarına dahil olduğu ifade edildi.

BİLDİĞİ HALDE SUÇU GİZLEDİĞİ İDDİASI

Sanlı Ö. ise, Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddete uğradığını bildiği halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyor. Sanlı Ö.'nün, olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmaması nedeniyle sorumluluğunun arttığı vurgulanıyor.

BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Adli Tıp raporunda, Sıla Yeniçeri'nin ölümünün başına aldığı darbe sonucu gelişen beyin kanaması nedeniyle olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Sıla bebeğin anal bölgesinde travma bulgularının bulunduğu ifade ediliyor.

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel
img

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
img

MİT'in hedef listesindeydi! Terörist Murat Keleş öldürüldü
img

Trabzonspor'un ezeli rakibine "Evet" dedi
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

bu demek berat edecek

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

27 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş bu acımamış hali mi !

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Herkes sahip olduklarının kıymetini bilmeli. Bazı eşler çocuk sahibi olmak için doktor doktor geziyor para harcıyor. bazıları da Allah ın verdiği o güzleleğe sahip çıkamıyor

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

suça sürüklenen çocuklar dediğiniz çocuğa tecavüz etmiş öldürmüşler katletmisler 14 yıl ne 7 yıl ne ağırlaştırılmış muhabbet vereceksin bu karar olamamis

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor
Mersin'de 'Kazma, kürek var' denilen konteynerden 357 milyonluk araç çıktı

"Kazma, kürek var" dedikleri konteynerden Ferrari çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.