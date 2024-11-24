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Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek hayatını kaybetti

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Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Akyüz, ölmeden önce Sıla'nın ve 5 yaşındaki ablasının velayetlerini alabilmek için dava açmıştı.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

BALKONDAN DÜŞTÜ

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Elif Akyüz, 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi.

Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Eminiz düşmüştür.. akp sayesinde koduğumub ülkesinde daha neler görecezz

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