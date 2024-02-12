Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yapımı tamamlanan Siirt Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ile Kooperatif Mahallesi'ndeki 20 derslikli okulu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, öğretmen ve öğrencilerin modern bir eğitim yuvasına kavuştuğunu belirtti.

Eğitimde verimlilik ve kalite açısından fiziki olanakların önemine dikkati çeken Kızılkaya, her zaman birinci öncelikleri olan eğitimde kaliteyi daha da artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Kızılkaya, "Yeni ve modern lisemizin yeni binasında eğitim ve öğretime başlandı. 20 derslikli ve 501 öğrenci kapasiteli, spor ve konferans salonu da bulunan okulumuz, 8 bin 227 metrekarelik alanda 89 milyon 750 bin liraya inşa edilmiştir. Ülkemize, ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.