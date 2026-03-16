Siirt Valiliğinden Bitlis Çayı'nda su seviyesinin yükselmesine ilişkin açıklama

Siirt Valiliği, Baykan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Bitlis Çayı'nda su seviyesinin yükseldiğini ve olası sel, su baskını ile taşkın risklerine karşı tedbirler alındığını duyurdu. Yapılan toplantıda riskli yapılar hakkında yasal uyarılar yapılırken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici konaklama imkanları sağlandı.

Siirt Valiliği, sağanak nedeniyle Bitlis Çayı'nda su seviyesinin yükselmesine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Baykan ilçesinde etkisini sürdüren sağanak sonucu Bitlis Çayı'nda su seviyesinin yükselmesinden dolayı tedbirler alındığı belirtildi.

İlçede meydana gelebilecek sel, su baskını ve taşkın risklerine karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilçe kaymakamı Fatih Özcan başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Mart'ta saat 23.00'te Baykan Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya, Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem, Siirt DSİ 104. Şube Müdürü Ömer Kızılay ile ilgili kurum ve kuruluşların amirleri katıldı. Toplantının ardından DSİ yetkilileri ile dere yatağında yerinde incelemelerde bulunulmuş, yapılan değerlendirmeler sonucunda riskli yapı olarak değerlendirilen bazı yapıların sahipleriyle görüşülerek gerekli yasal uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı. Söz konusu yapıların tahliye edilmesi amacıyla Baykan Belediye Başkanlığı tarafından yapı sahiplerine gerekli tebligatlar ivedilikle yapılmış, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için geçici konaklama imkanları sağlanmıştır."

Açıklamada, konunun, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda titizlikle takip edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
