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SİİRT'te sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent merkezi ile Botan Vadisi Milli Parkı'nda seyirlik manzara oluşturdu.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, şehir merkezi ile Botan Vadisi Milli Parkı'nı etkisi altına aldı. Trafikte görüş mesafesi düşerken, Botan Vadisi'nde ise seyirlik manzaralar ortaya çıktı. Vadinin sarp yamaçlarını ve doğal dokusu sisle kaplandı. Manzara kameralarla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı