Siirt'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Siirt'te Veysel Karani Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayda sürücü, durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti.
Veysel Karani Mahallesi'nde seyir halindeki 56 AV 219 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çektiği araçtan indi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Fecri Barlık