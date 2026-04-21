Kurtalan'da selden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen sağanak sel nedeniyle etkilenen vatandaşlara gıda kolisi, sıcak yemek ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı. Kurtalan Kaymakamlığı, Türk Kızılay ekipleri aracılığıyla acil ihtiyaçları karşılamaya yönelik çalışmalara devam ediyor. Ayrıca, selde zarar gören Kezer Köprüsü'nün restorasyon süreci de başlatıldı.

Kurtalan Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kaymakamlığın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında selden etkilenen vatandaşlara Türk Kızılay ekipleri aracılığıyla gıda kolisi, sıcak yemek ve hijyen malzemesi yardımında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, sahada görev alan ekiplerin vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Selde hasar görün Kezer Köprüsü restore edilecek

Valilikten yapılan açıklamada ise 1950 yılında inşa edilen Siirt merkeze bağlı Köprübaşı köyü sınırlarında yer alan Kezer Köprüsü'nde sel nedeniyle meydana gelen hasara ilişkin restorasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Köprünün, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26 Nisan 2013 tarihli kararıyla "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı-1. Grup Yapı" olarak tescillendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köprüye ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ise Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce hazırlanarak 19 Haziran 2013 tarihinde onaylandı. Tarihi köprünün ikilemesi olarak bölünmüş yol çalışmaları kapsamında 2005'te inşa edilen basit kirişli betonarme köprü de aynı güzergahta hizmete alınmıştı. 19 Nisan'da Kezer Çayı'nda meydana gelen selin ardından tarihi taş köprünün ayaklarında oturmalar oluştuğu, kemer ve üstyapısında ise çeşitli deformasyonların meydana geldiği tespit edildi. Güvenlik gerekçesiyle köprü trafiğe kapatılırken ulaşım köprünün yanındaki betonarme köprü üzerinden kontrollü olarak sağlanmaya başlandı."

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

Üniversite karıştı! Ülkücüler, protestocu gruba böyle saldırdı

Gülistan Doku'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu

Cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu
Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Bu akşam 11'de olmayacak
Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar

Yeni sezondaki takımına karar verdi

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Gülistan Doku'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu

Cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu
Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti

Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Tek hareketle ünlü fenomeni madara etti

MHP Ardahan il teşkilatını feshetti

MHP bir il teşkilatını daha feshetti