Siirt'te Picasso imzalı tablo ele geçirildi, Batman'da incelenecek - Haberler

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Siirt'te Picasso imzalı tablo ele geçirildi, Batman'da incelenecek

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yücel Durak - Güncel
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Siirt'te Picasso imzalı tablo ele geçirildi, Batman'da incelenecek

SİİRT'te polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen ve üzerinde ünlü ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo, gerçek olup olmadığının tespiti için Batman Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

BATMAN (DHA) - SİİRT'te polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen ve üzerinde ünlü ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo, gerçek olup olmadığının tespiti için Batman Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin çalışması sonucu, tespit edilen bir araçta arama yapıldı. Aramada, ünlü ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan bir tablo ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında el konulan tablo, gerçek olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Batman Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak - Güncel

Ressam, Batman, Güncel, Haberler

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