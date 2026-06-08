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Siirt'te öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

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Siirt Gökçebağ İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verilip tarama yapıldı.

Siirt'te, Gökçebağ ilkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetleri kapsamında diş hekimi Fatih Yavuz tarafından okulda eğitim gören öğrencilere yönelik doğru diş fırçalama teknikleri, ağız ve diş bakımının önemi, sağlıklı beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkileri ve düzenli diş kontrolleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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