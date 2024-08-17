Siirt'te Marmara Depremi'nin 25. yılında bilgilendirme ve ekipman tanıtımı yapıldı

Siirt'te 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla deprem konulu bilgilendirme ve ekipman tanıtımı yapıldı.

Valilik himayesinde İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte açılan stantta, deprem konulu bilgilendirme yapıldı.

Afad İl Müdürü Cahit Akkoyun, AFAD koordinasyonunda ildeki kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktardı.

Etkinlikte, afet ve acil durumlarda ekipman ve cihaz kullanımının anlatıldığını belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem başta Marmara bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Depremin 25. yılında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olası depremlerde alınması gereken tedbirleri anlattık."