Siirt'te 'Kirvem Polis Olsun Projesi' 600 Çocuğu Sünnet Etti

Siirt'te 'Kirvem Polis Olsun Projesi' 600 Çocuğu Sünnet Etti
Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Kirvem Polis Olsun Projesi' kapsamında, 600 çocuğun sünnet işlemi gerçekleştirildi. Proje, çocuklara sünnet kıyafeti giydirilmesi ve hediyeler verilmesiyle de destekleniyor.

Siirt Emniyet Müdürlüğü "Kirvem Polis Olsun Projesi"yle 600 çocuğu sünnet ettirdi.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ün öncülüğünde, Siirt Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneğinin desteğiyle haziran ayında hayata geçirilen "Kirvem Polis Olsun Projesi" sürüyor.

Proje kapsamında kentte bugüne kadar sünnet ettirilen çocuk sayısı 600'e yükseldi.

Proje kapsamında sünnet kıyafeti giydirilen ve evlerinde sünnet ettirilen Ömer ve kardeşi Ali'ye de dernek üyesi Ekrem Olğaç ve polisler tarafından Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler verildi.

İl Emniyet Müdürü Öztürk, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
