Siirt'te kadınların yaptığı el işi ürünler sergilendi

Siirt'te kadınların yaptığı el işi ürünler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sergilendi.

Siirt Halk Eğitimi Merkezi tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde kadın kursiyerlerin yaptığı el işi ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Açılışına katılan Vali Kemal Kızılkaya, kadınların gününü kutlayarak, sergiyi gezdi.

Ürünleri inceleyen Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Üreten, büyüten ve dönüştüren kadınlarımızın imzası hayatın her alanında yer alıyor. Serginin hazırlanmasında emeği geçen, azimleri ve başarılarıyla ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum." dedi."

Etkinlik, halk dansları gösterimi ve müzik dinletisi ile sona erdi.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Vali Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.