Haberler

Siirt'te kadınların yaptığı el işi ürünler sergilendi

Siirt'te kadınların yaptığı el işi ürünler sergilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın kursiyerlerin yaptığı el işi ürünler sergilendi. Vali Kemal Kızılkaya, sergiyi gezerek kadınları kutladı.

Siirt'te kadınların yaptığı el işi ürünler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sergilendi.

Siirt Halk Eğitimi Merkezi tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde kadın kursiyerlerin yaptığı el işi ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Açılışına katılan Vali Kemal Kızılkaya, kadınların gününü kutlayarak, sergiyi gezdi.

Ürünleri inceleyen Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Üreten, büyüten ve dönüştüren kadınlarımızın imzası hayatın her alanında yer alıyor. Serginin hazırlanmasında emeği geçen, azimleri ve başarılarıyla ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum." dedi."

Etkinlik, halk dansları gösterimi ve müzik dinletisi ile sona erdi.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Vali Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi

ABD kayıpları önleyemiyor! İran'da zayiat bir kez daha arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı

Binlerce dairesi olan inşaat devi için yolun sonu
Mücteba Hamaney kimdir?

Mücteba Hamaney kimdir?
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
İran'dan ABD'ye petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün

İran'dan sadece ABD ve İsrail'i değil tüm dünyayı ilgilendiren tehdit
İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

İran'da yeni lider seçildi, Trump'tan ilk yorumda ilk tehdit geldi