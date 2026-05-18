Siirt'te İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

Siirt'te İHH öncülüğünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği saldırıyı kınadı. Dernek başkanı Faruk Süzgün, saldırının uluslararası hukuka ve insanlık onuruna yapıldığını belirtti.

Siirt'te İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

İHH Siirt İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Hacı Fethi Serin Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar, İsrail'in saldırısını kınadı.

Grup adına açıklama yapan derneğin başkanı Faruk Süzgün, Sumud Filosu'nun farklı ülkelerden, farklı dilleri konuşan 500'e yakın aktivistten oluştuğunu ifade etti.

Uluslararası sularda filoya bağlı teknelere İsrail tarafından el konulduğunu söyleyen Süzgün, "Dünya bugün, işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit oluyor. Bu saldırı sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır." dedi.

Süzgün, İsrail'in vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacağını ve bu hareketin dalga dalga büyüyerek yapılan zulmün sonunu getireceğini dile getirdi.

Çok sayıda gemi ve teknenin şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ettiğini belirten Süzgün, şöyle konuştu:

"Bu saldırı, sadece bir filoya ya da bir grup aktiviste yapılmamıştır. Bu korsan saldırı, uluslararası hukuka, seyrüsefer serbestisine ve en önemlisi insanlık onuruna yapılmıştır. Açık denizde, hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan bu korsanlık, İsrail'in kendini hukukun üstünde gördüğünün, bir terör oluşumu olduğunun kanıtıdır."

Açıklamanın ardından katılımcılar, Filistin için dua etti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
