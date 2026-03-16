Siirt için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Siirt'te gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların ulaşım ve olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği duyuruldu.

Siirt için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kentte etkili olan sağanak yağışın gece saatlerinde kuvvetini artıracağı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde devam etmekte olan sağanak yağmur gece 03.00 saatlerinde kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışa dönüşerek sabah 06.00'ya kadar devam etmesi beklendiğinden dolayı ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
