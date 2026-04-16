Haberler

Siirt'te Gazzeli çocuklar için sessiz eylem düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İHH Siirt İnsani Yardım Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen sessiz eylemde, Gazzeli çocukların maruz kaldığı saldırılara dikkat çekildi. 'Özgür Filistin, Özgür Çocuk' pankartı açan katılımcılar, İsrail'in saldırılarını kınadı ve çocukların hayatını kaybettiği olaylara vurgu yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Siirt İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Sancaklar Ortaokulu önünde bir araya gelen grup, "Özgür Filistin, Özgür Çocuk" pankartı açtı.

İHH Yetim Birimi Sorumlusu Zehra Arslan Erdal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Filistin'de yaşanan dramı hatırlatmak amacıyla kadın ve çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Erdal, şunları kaydetti:

"İsrail bu saldırıları artık Filistin dışındaki ülkelere de taşıyor. Yakın zamanda İran'da bir okula atılan bombayla çok sayıda çocuk hayatını kaybetti. Biz, İran'da yaşanan bu olayın Gazze'de yıllardır her gün yaşandığını hatırlatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Hemen her gün onlarca çocuk hayatını kaybediyor. Bu zulmün sona ermesi için herkesin ses vermesini istiyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

