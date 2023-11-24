Siirt'te et ve süt verimi yüksek keçi ırkları melezlenecek

SİİRT - Siirt Üniversitesi tarafından üstün et ve süt verimi kabiliyetine sahip keçi ırklarını, Küçükbaş Hayvan Payetleme Merkezi'nde melezleme çalışmalarına başladı.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, payetleme merkezinde yüksek verimli kültür ırkı saf tekelere ait dondurulmuş spermaları muhafaza ederek başta Siirt olmak üzere ülkede küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin gelişmesini sağlayıp, sektörel ve bölgesel olarak istihdam ve kalkınmanın artmasına katkı sunmayı hedeflediğini belirtti.

Siirt, yaklaşık olarak 470 bin keçi varlığına sahip bir il olduğunu ifade eden Şındak, "Dolayısıyla Türkiye'deki keçi sayısı bakımından ilk üçe girmektedir. Farklı ülkelerden verim özellikleri yüksek hayvanları buraya getirdik. Bunlardan özellikle Boer dediğimiz etçi ırk, ki bunun canlı ağırlığı 130-140 kiloya kadar varabilmektedir. Aynı şekilde Murcia-Granada adı verilen bir ırk getirdik. Bu da sütçü bir ırktır. Yıllık 800 ile 1000 kilo arasında süt verimi mevcuttur. Bunların kıl keçisi ile melezlenmesi, süt yönünden kıl keçilerinin gelişimini sağlayacaktır" dedi.

Diğer bir ırk olan Anglo-Nubian ise hem etçi hem de sütçü bir ırk olduğuna değinen Rektör Şındak, "Burada yapılacak olan melezleme ile birlikte yeni oluşacak ırkların özelliklerinin hem etçil hem sütçü olarak artışı hedeflenmektedir. Yani kombine bir ırka dönüşümün sağlanması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı