Siirt'te çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında Siirt'te çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Güres Caddesi'ndeki Sancaklar Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri stant açtı.

Etkinliğe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, komite üyeleriyle vatandaşlara atıklardan yapılan ürünleri tanıttı, iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Katılımcılar, etkinlik alanında oluşturulan "İklim Ağacı"na iklim değişikliğiyle ilgili dilek, öneri ve mesajlarını yazdı.

Sidar, AA muhabirine, düzenledikleri etkinliğe vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Etkinlikte iklim değişikliğinin insan ve doğa üzerindeki etkilerine değindiklerini dile getiren Sidar, "Bizim için iklim meselesi sadece bir çevre meselesi değildir. Aynı zamanda bir çocuk hakları meselesidir. Çocuklara bırakabileceğimiz en büyük miras daha yaşanabilir bir dünyadır." dedi.

Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi Selin Güven de etkinlikte geri dönüşümden elde ettikleri ürünleri anlattıklarını ifade ederek, çevre kirliliğine dikkat çekmek, bu kirliliği azaltmak ve doğaya verilen zararı giderebilmek için stant kurduklarını anlattı.

Kaynak: AA