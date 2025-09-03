Siirt'te Ailelerle Kitap Okuma Etkinliği

RECEP ÇELİK - Siirt'te hayata geçirilen "Okuyan Aile Güçlü Gelecek Projesi" ile ailelerin çocuklarıyla parklarda kitap okuması sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ailelere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için "Okuyan Aile Güçlü Gelecek Projesi"ni hayata geçirdi.

"Aile Yılı" kapsamındaki projeyle merkez ve ilçelerde ailelerin çocuklarıyla birlikte parkta kitap okuması sağlanıyor.

Bu çerçevede Kurtalan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, evlerinden minder ve sandalyelerini alan aileler, çocuklarıyla yaklaşık 1 saat kitap okudu.

İl Halk Kütüphanesinin gezici otobüsünün de konuşlandığı alanda aile bireylerine okumaları için ödünç kitap dağıtıldı.

Proje, diğer ilçeler ile köylerde düzenlenecek etkinliklerle sürecek.

"Köylerimizde bile ailelerimizle kitap okuma etkinlikleri yapacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine, ailelere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için proje kapsamında düzenledikleri etkinliğe yoğun katılım olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle Siirt'te ailelere yönelik çeşitli projelerin hayata geçirildiğini anlatan Sidar, "Aile Yılı kapsamında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Yeri geliyor hiç sinemayla buluşamayan, sinemaya ulaşmayan köylere kadar gidip sinema etkinliği düzenliyoruz. Açık hava konserlerinden çeşitli gezilere kadar etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Etkinliğe yoğun katılım sağlanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Sidar, şunları kaydetti:

"Amacımız, ailelerimizle bir araya gelip onları dijital bağımlılıktan, telefondan uzaklaştırıp kitap okumalarını, güzel vakit geçirmelerini ve sosyalleşmelerini sağlamak. Bugün yoğun bir katılım var. Bu bizim için de motivasyon kaynağı oluyor. İlerleyen haftalarda diğer ilçelerimizde, hatta köylerimizde bile ailelerimizle kitap okuma etkinlikleri yapacağız."

"Dijital dünyadan bir saatlik bile olsa çocuklarımız uzak kaldı"

Vatandaşlardan Mustafa Yıldırım da eşi ve çocuklarıyla katıldıkları etkinlikte kitap okuduklarını, çeşitli sosyal etkinliklere dahil olduklarını dile getirdi.

Ailesiyle hoşça vakit geçirdiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Etkinlik, topluma çok faydalı. Günümüzde çocuklar telefon, tablet, bilgisayar veya televizyonla zaman geçiriyor fakat bu toplumumuza zarar veriyor. Toplumlar kelimelerle düşünür ve konuşur. Bir toplumun kelime hazinesi, bir insanın kelime hazinesi ne kadar fazlaysa o kadar pratik düşünür. Onun için kitap okumak çok önemli."

Melek Karataş da etkinliğe ailesiyle katıldığını, programın çok güzel geçtiğini söyledi.

"Toplu etkinlikte bulunmak gerçekten keyif verici. Bu etkinliğin en önemli yanı dijital dünyadan bir saatlik bile olsa çocuklarımız uzak kaldı." diyen Karataş, çocuklarıyla kitap okuduklarını anlattı.

Etkinliğe eşi ve çocuklarıyla katılan Ferah Arslan ise projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Siirt merkezden Kurtalan'a geldiklerini dile getiren Aslan, "Çocuklar için güzel bir aktivite oldu. Çocuklar güzel vakit geçirsinler diye buraya geldik. Kitap okuyorlar, güzel vakit geçiriyorlar." dedi.

Çocuklardan Ahmet Demir de ailesiyle katıldığı etkinlikte kitap okuyup çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendiğini belirtti.