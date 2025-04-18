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Siirt'te 23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği Düzenlendi

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Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel çocuklara yönelik bir şenlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar için çeşitli oyun ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde, rehabilitasyon merkezlerinde kalan çocuklar ve kurumun sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuk ve ailelerin katıldığı şenlikte, oyun alanlarında toplanan çocuklar için çizim, müzik, yüz boyama çuval yarışı ve palyaço etkinlikleri yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine, Aile Yılı kapsamında gerçekleştirdikleri şenliğe yoğun bir katılım sağlandığını söyledi.

Şenlikte çocukların doyasıya eğlendiğini dile getiren Sidar, şunları aktardı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kurumumuz tarafından ilimizde bulunan özel çocuklara yönelik düzenlenen şenliğe aileler de yoğun katılım gösterdi. Şenlikte çeşitli geleneksel oyunlarımız oldu. Yumurta taşıma, çuval ve halat çekme yarışımız oldu. Langırt oynayan çocuklar mini golf sahasında vakit geçirdi. Günün sonunda çocuklar gönüllerince eğlendi. Bu tür şenlikleri sürdüreceğiz."

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Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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