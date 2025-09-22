Siirt'te 2. Ulusal Foto Safari Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Siirt'te düzenlenen "2. Ulusal Foto Safari Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

Etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın ödül töreninde bir araya geldiklerini söyledi.

Siirt'in tarihi, kültürel mirası, eşsiz doğası ve kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan yapılarıyla her mevsim farklı bir güzellik sunduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

"Bu güzelliklerin fotoğraf sanatı aracılığıyla ölümsüzleştirilmesi sadece ilimiz için değil, ülkemiz için de büyük bir değer taşımaktadır. Yarışma sayesinde hem fotoğraf sanatına gönül veren değerli katılımcılarımız ilimizi daha yakından tanıma fırsatı bulmuş hem de Siirt'in doğal ve kültürel zenginlikleri objektiflere yansımıştır. Bu anlamlı etkinlikte desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlarımıza ve yarışmamıza katılım sağlayan bütün sanatseverlere teşekkür ediyoruz."

13 Eylül'de başlayan etkinliğe 27 fotoğrafçı katıldı.

Katılımcılar Siirt merkez, Tillo'daki İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi, Şeyh Nasrettin Konağı, cas evleri, Botan Vadisi ve diğer tarihi alanları gezerek çektikleri karelerle yarışmada yer aldı.

İlk üçe giren ve mansiyon ödülü kazanan beş yarışmacıya para ödülleri takdim edildi.

Programa AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.