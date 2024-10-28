Siirt'te 10. Kitap Fuarı Açıldı

SİİRT'te, 'Cumhuriyetin Işığında Okuyan Siirt' temasıyla 10'uncusu düzenlenen kitap fuarının açılışı yapıldı. 3 Kasım'a kadar açık olacak fuarın açılış töreninde, Cumhuriyetin ilanının gazetelerde duyurulması canlandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Valilik bünyesinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 'Cumhuriyetin Işığında Okuyan Siirt' temasıyla 10'uncusu düzenlenen kitap fuarı, bir alışveriş merkezinde kurulan alanda düzenlenen törenle açıldı. 3 Kasım'a kadar açık olacak fuarın açılış kurdelesini çocuklar kesti. Törende ayrıca, Cumhuriyetin ilanının gazetelerde duyurulması canlandırıldı. Fuarın açılış törenine Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum amirleri, yazarlar, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yayın evlerinin temsilcileri ve çok sayıda kitapsever katıldı.

'BİR MEDENİYETİ İNŞA ETMEK KİTAPLA OLUR'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, "Bir medeniyeti inşa etmek kitapla olur. Tıpkı bir binanın tuğlaları gibi kitabı okuyarak kitapları hayata geçirerek bir ülke canlanır, bir medeniyet yükselir. Bunların ustaları da yazarlardır, işçileri de okuyanlardır. Hep birlikte medeniyetimizi yükseltmek için daha fazla okumaya, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. 100'den fazla yayın evinin ve 45 yazarın burada okuyucularıyla, kitapseverle buluşacak bir etkinlik olacak" dedi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,