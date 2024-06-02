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Siirt'in Konacık köyünde muhtarlık seçimi yeniden yapıldı

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31 Mart'ta çıkan silahlı kavganın ardından seçilen muhtar istifa edince, Konacık köyünde muhtarlık seçimi yeniden yapıldı. Yalnızca 8 kişinin oy kullandığı seçimde, İhsan Altın'ın oğlu Okan Altın muhtar seçildi.

Siirt'in Konacık köyünde 31 Mart'ta muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından seçilen muhtar istifa edince, seçim yeniden yapıldı.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrasında muhtar seçilen Sadullah Kılınç ve bazı azaların istifası nedeniyle tekrarlanan muhtarlık seçimi için köyde yaşayan vatandaşlar yeniden sandık başına gitti.

Güvenlik gerekçesiyle merkeze bağlı Gökçebağ beldesindeki Gökçebağ İlkokulu'nda sandık kuruldu.

Muhtarlık için tek aday, silahlı kavgada hayatını kaybeden muhtar adayı İhsan Altın'ın oğlu Okan Altın oldu.

72 seçmenin bulunduğu köyde sadece 8 kişi oy kullandı.

Okan Altın, oyların tamamını alarak muhtar seçildi.

31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Konacık köyünde, muhtarlık seçimi için oy verme işlemi sırasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, adaylardan İhsan Altın hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Şüpheli B.K, suçta kullanılan silahla yakalanmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Muhtar seçilen Sadullah Kılınç ve bazı azaların istifası sonucu seçimin yenilenmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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