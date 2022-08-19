Siirt gündem haberleri | MHP heyeti Siirt'te 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programına katıldı

Edinilen Siirt haberine göre MHP heyeti, Siirt'te "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programına katıldı.

MHP heyeti, Siirt'te "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programına katıldı.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MYK üyeleri Beşir Tatar, Necmi Yıldırım, Alper Erdem ve MHP İl Başkanı Fatih Cantürk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"na katıldı.

Heyet Başkanı Şimşek, toplantıdaki konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Cumhur İttifakı'nın ne yapmak istediğini ve yapılanları millete şeffaf şekilde anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Gittikleri her yerde önemli buluşmalar yaptıklarını ve sorunların farkında olduklarını dile getiren Şimşek, "Sorunları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sorun var ama sorunu çözecek olan irade de var. Allah'ın izniyle, milletimizin duası ve desteğiyle bu sorunların hepsinin üstesinden geleceğiz." dedi.

MHP İl Başkanı Cantürk de 2023 seçimlerinin önemini anlatarak, heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

MHP MYK üyeleri Tatar, Yıldırım ve Erdem de toplantıda birer konuşma yaptı.