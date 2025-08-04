Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Klima Arızaları Gideriliyor

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Klima Arızaları Gideriliyor
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki klima arızaları, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hızla gideriliyor. Hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla yeni cihazlar monte ediliyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bazı birimlerde meydana gelen klima arızaları gideriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastanede meydana gelen klima arızası sonrası vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hızlı bir şekilde harekete geçildiği belirtildi.

Temin edilen cihazların hastaneye getirilerek monte edilmeye başlandığı işaret edilen açıklamada, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu hastaneyi ziyaret ederek, çalışmaları yerinde incelediği ve yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıoğlu, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı doğrultusunda hastane ortamlarının daha sağlıklı ve konforlu hale getirilmesi için gerekli tüm adımların atıldığını belirterek, sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sunulması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
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