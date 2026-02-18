Haberler

Siirt'te hastane afet planı tatbikatı yapıldı

Güncelleme:
Hastane Afet Planı kapsamında, kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek su baskını senaryosuyla tatbikat yapıldı. Olay yönetim ekibi, müdahale alanlarını belirleyip önlemler aldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, olası afet ve acil durumlara hazırlık düzeyini artırmak amacıyla masa başı tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği, tatbikatta kuvvetli yağış sonrası hastane binasının birinci katında su baskını meydana geldi.

Bildirim üzerine olay yönetim ekibi, olay yönetim merkezinde hızlıca toplanarak süreci değerlendirdi.

Risk analizi yapan ekip, öncelikli müdahale alanlarını belirledi, birimler arası koordinasyonu sağladı ve gerekli aksiyon planlarını oluşturdu.

Tatbikatta, kriz anında hızlı karar alma, etkili iletişim, kaynakların doğru yönetimi ve hizmetin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik süreçler detaylı olarak ele alındı.

Kaynak: AA " / " + Recep Çelik -
