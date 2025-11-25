'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer, bu akşam CSO Ada Ankara'da konser verecek

Dünyada "Sihirli Flüt" unvanıyla tanınan başarılı flüt virtüözü Şefika Kutluer, flütün tüm enstrümanlar içinde ayrı bir yerde olduğunu söyleyerek. "Zira nefes demek. Biz, Allah'ın verdiği bir nefesle canlandık ve nefesli bir enstrüman çalarken o uhrevi hisse kapılıyorum." dedi.

Kutluer sanat hayatına adım atma sürecini ve kurucusu olduğu "Uluslararası Şefika Kutluer Festivali"nin misyonunu Anadolu Ajansına anlattı.

Çağdaş Türk müziğinin kurucularından Ulvi Cemal Erkin'in ailesini ikna etmesiyle sanat yolculuğunun başladığını belirten sanatçı, babasının arkadaşı olan Erkin'in müdahalesiyle "cennet gibi" olarak tanımladığı Ankara Devlet Konservatuarı'na başladığını aktardı.

Kutluer, 10 yılını eğitimle geçirdiğini aktararak, "Sabah 7.30'da babam okula bırakır, akşam 19.30'da alırdı. O süreçte flüt benim en yakın arkadaşım oldu. Sınıf atlamamla çalışma rutinlerim daha da yoğunlaştı. Yaz tatillerinde de çalışıp üst sınıfın kültür derslerini veriyordum. Ailem de okulu benimle okudu." diye konuştu.

Carneige Hall konserinin ardından New York Times'da yayınlanan bir haberle "Sihirli Flüt" unvanını kazandığına işaret eden sanatçı, bu unvanın ve diğer ödüllerin kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini vurguladı.

"Flüt ilahi bir hediye"

Şefika Kutluer, yurt dışına çıktığında da ülkesini en iyi temsil etme bilinciyle hareket ettiğini dile getirdi.

Flütü "ilahi bir hediye" olarak nitelendiren sanatçı, enstrüman ve nefes arasındaki derin bağı, "Başka enstrümanlar da var, onların da çok sevenleri var ama flüt, ayrı bir yerde bence. Zira nefes demek. Biz, Allah'ın verdiği bir nefesle canlandık ve nefesli bir enstrüman çalarken o uhrevi hisse kapılıyorum. Kutsal bir mekana çıktığımı hissediyorum. Bir anda her şey siliniyor." sözleriyle anlattı.

Kutluer, sahnedeyken pozitif duygu ve düşüncelerle zihnini doldurmaya çalıştığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bulunduğunuz sahnede çok saf bir şekilde var olmanız gerek. Zira karşınızda bir seyirci var. Bu sebeple negatifliklerden temizlenmek, karakter gelişiminde de pozitife doğru meyletmek, olumlu hislere tutunmak gerekiyor. Öyle bir duygu ve düşünce dünyası içindeyken çaldığınız zaman insanlara da bu hisleri üflemiş oluyorsunuz. Bu bulaşıcı bir his. İlahi ve pozitif bir kanalla hareket ederseniz bu duyguları ve mesajları insanlara geçirmiş olursunuz."

"Ankara'da filizlendim ve dünyaya açıldım"

"16. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali"ne de değinen sanatçı, Ankara'ya duyduğu minnet borcunu ödemek için festivali başlattığını açıkladı.

Kutluer, Ankara'da doğduğunu ve buradan yurt dışına açıldığını sözlerine ekleyerek, "Ben bir Anadolu kadınıyım. Onun da verdiği bir güç var. Bu okulu Atatürk ülkemize kazandırdı. O okulu açmasaydı ben okuyamayacaktım. Yurt dışına gidemeyecektim ve oralarda ülkemi böylesine başarılı bir şekilde temsil edemeyecektim. Doğduğum kente bir borcum olduğunu düşündüm. Burada filizlendim ve dünyaya açıldım." dedi.

Festivalin sloganının "Doğu Batı ile buluşuyor" olduğunu kaydeden Kutluer, festival sayesinde dünyaca ünlü orkestra ve müzisyenleri Ankara'ya getirmeyi amaçladığını vurguladı.

Ankara'ya gelen müzisyenlerin Türk kültürüyle tanıştığında şaşkınlığa uğradığının altını çizen Kutluer, "Burayı hiç bilmediklerini, hep yanlış tanıdıklarını söylediler. Türkiye'ye gelip Türk insanının misafirperverliğini, insani sıcaklığını keşfettiler. Bunun dünyada bir örneği daha yoktur." görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin dünyadaki farklı konumunun bilincinde olması gerektiğine dikkati çeken Kutluer, şöyle devam etti:

"Biz gerçekten dünyadaki diğer tüm ülkelere kıyasla çok farklı bir ülkeyiz. Bu ülkenin insanlarının değişik güçleri var gerçekten. Ayrıca çok büyük bir tarihsel gücümüz de var. Bu topraklardaki arkeolojik kalıntılar dahi bu gücümüzü kanıtlıyor. O kadar stratejik bir toprak parçasının üzerindeyiz ki ama bunu kendimiz bile hissetmiyoruz aslında. Kendimize dahi hissettiremediğimiz bu değeri bilmek için temas halinde olmamız gerekiyor."

Sanatçı, festivalin aynı zamanda Türk insanına kendi öz değerini anlatmak gibi önemli bir toplumsal görevi de yerine getirdiğinin altını çizerek, "Kendi insanımızın en başta bu öz değerinin farkına varmasını istiyoruz. Çünkü böylelikle daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. İşte böyle, damla damla, bir görev yapıyoruz." dedi.

Kutluer, eşi Ahmet Refik Kutluer ile kurdukları Anadolu Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Derneği ile festivalde çeşitli etkinlikler ve söyleşiler yaparak Türk kültürü, tarihi ve yemek kültürünü de tanıtmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Festivalin teması barış

Festivalin bu seneki ana temasının "barış" olduğuna işaret eden Kutluer, kararın küresel gelişmelere bir tepki olduğunu belirtti.

Şefika Kutluer, dünyanın savaşlardan, adaletsizlikten ve vahşetten yorgun düştüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Dünya artık savaşlardan, adaletsizlikten yılmış vaziyette. Bizim eski inançlarımız, medeniyetimiz hepsi yıkıldı. Dünyada bir adaletsizlik olduğunu gördük. Toplumlar son derece olumlu olabiliyor ama yöneticilerde böyle bir durumun olmadığını görüyoruz. Bu süreçte, bir medeniyet anlayışının ne kadar boş olduğunu gördük. İnsanlara eşit davranılmadığını, vahşetlerin yaşandığını gördük."

"Bütün dünyanın depresyon altında olduğuna inanıyorum. İnsanların tahammülü tükendi artık." diyen Kutluer, "Biz barış, huzur, sevgi istiyoruz, Kuş bakışı olarak dünyaya baktığımızda sevgiyle kurulan ilişkiler görmek istiyoruz." dedi.

Kutluer, 16. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali kapsamında bu akşam CSO Ada Ankara'da "Nefesten Sese" başlıklı konser verecek. Mezzosoprano Medine Tuganova ile sahne alacak sanatçıya, piyanist Marvida Huseynova eşlik edecek.

Sanatçı, festival kapsamında 2 Aralık'ta da piyanist Natalia Pashnova eşliğinde "Encores" konserinde sanatseverlerle buluşacak.